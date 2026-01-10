المحكمة العليا الأميركية لن تصدر قراراً بشأن رسوم ترامب الجمركية اليوم



حددت المحكمة العليا الأميركية يوم الأربعاء ليكون موعدها التالي لإصدار الآراء، بعد أن أبقت الأسواق في حالة ترقّب، الجمعة، بشأن مصير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وهي أبرز سياساته الاقتصادية.

لا تُعلن المحكمة مسبقاً القرارات الجاهزة لإصدارها، وتكتفي بالإشارة إلى أن صدور أحكام في القضايا التي جرى النظر فيها يظل ممكناً عندما يعتلي القضاة منصة المحكمة عند الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت واشنطن.

تراجعت سريعاً أسعار الأسهم الأكثر تعرّضاً للرسوم الجمركية في ظل عدم صدور حكم بشأن التعريفات، أمس الجمعة، عندما أصدرت المحكمة حكماً واحداً فقط في قضية جنائية.

أشارت المرافعات التي عُقدت في 5 نوفمبر إلى تشكّك المحكمة في امتلاك ترمب سلطة فرض الرسوم بموجب قانون يعود إلى 1977 يمنح الرئيس صلاحيات خاصة في حالات الطوارئ.

قضاة بارزون بالمحكمة العليا يشككون في قانونية رسوم ترمب الجمركية

ومن شأن صدور حكم ضد ترمب بشأن الرسوم أن يقوّض أبرز سياساته الاقتصادية، ويشكّل أكبر هزيمة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض. ويتمحور النزاع حول رسوم "يوم التحرير" التي أعلنها ترمب في 2 أبريل، وتضمنت رسوماً تراوحت بين 10% و50% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم فُرضت على كندا والمكسيك والصين بذريعة معالجة تهريب الفنتانيل.