قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نجل ترامب فسخ خطبتها .. ووالده أرسلها إلى أثينا.. السفيرة الأمريكية تثير جدلا واسعا في اليونان

كيمبرلي غيلفويل السفيرة الأمريكية لدى اليونان
كيمبرلي غيلفويل السفيرة الأمريكية لدى اليونان
فرناس حفظي

عينت كيمبرلي غيلفويل، خطيبة نجل الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب السابقة، سفيرة للولايات المتحدة لدى اليونان بعد ساعات قليلة فقط من تداول صور لابن الرئيس مع امرأة أخرى،  وما بدا في البداية كـ"جائزة ترضية" تحول سريعا إلى قصة نجاح دبلوماسي مفاجئ، فقد سعت غيلفويل بجدية لعقد صفقات ضخمة في قطاع الطاقة مع شركتي إكسون موبيل وشيفرون، لتصبح نجمة إعلامية وسياسية بارزة في أثينا، قادرة على تغيير آراء من سخروا من تعيينها بفضل علاقاتها المباشرة بالبيت الأبيض وعزيمتها التي لا تعرف الكلل.


في أوروبا، التي تتزايد حذرها تجاه إدارة ترامب، وجدت الولايات المتحدة بيئة مناسبة لممارسة نفوذها بسهولة في اليونان، حيث يقود البلاد رئيس وزراء يشترك مع ترامب في رؤى السياسة والطاقة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويضاف إلى ذلك الاهتمام الأمريكي بملف الطاقة، كما ظهر في قضية فنزويلا، إذ يُظهر الرئيس الأمريكي ميلا للسيطرة على مصادر النفط، ما يعزز التعاون بين واشنطن وأثينا في هذا المجال.


وأدت هذه العلاقات إلى إعلان الحكومة اليونانية عن صفقات كبيرة مع عملاقي الطاقة، إكسون موبيل وشيفرون، تمنحهما حق التنقيب عن الوقود الأحفوري داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، في خطوة تعكس رغبة الولايات المتحدة في توسيع نفوذها في شرق البحر المتوسط الغني بالموارد،  وقد لعبت السفيرة الأمريكية، كيمبرلي غيلفويل، دورا فعالا في دفع هذه المبادرات، مستفيدة من خبرتها الشخصية وعلاقاتها القوية بالبيت الأبيض.


من الجدير بالذكر أيضا أن غيلفويل، التي عملت سابقا كمعلقة في قناة فوكس نيوز، كانت قد أثارت جدلا واسعا في 2015 عندما وصفت اليونانيين الذين كانوا يعانون من الأزمة الاقتصادية بأنهم "متطفلون ويجب معاقبتهم مثل كلب يتبول على السجادة". 

وبعد أربعة أشهر من تقديم خطاب نواياها للرئيس اليوناني قسطنطين تسولاس، وأخبرته بأنها زارت البلاد في 2004 خلال "شهر عسل رائع" مع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، بدأت غيلفويل تصبح شخصية إعلامية وسياسية معروفة في أثينا.


ولم يخل تعيينها كسفيرة من عناصر جدل محتمل لتضارب المصالح، إذ كانت مخطوبة لدونالد ترامب الابن منذ أواخر 2020، قبل أن تظهر صور له مع بيتينا أندرسون، سيدة مجتمع من بالم بيتش، في ديسمبر 2024، وبعد ساعات من نشر الصور، أعلن الرئيس الأمريكي إعادة تعيين غيلفويل كسفيرة لدى اليونان، وهو ما أثار انتقادات حول توقيت القرار، الذي استغرق بعد ذلك وقتا حتى يوافق عليه مجلس الشيوخ، وفي سبتمبر 2025، وصلت غيلفويل إلى أثينا على متن طائرة خاصة يملكها رجل أعمال يوناني أمريكي.

كيمبرلي غيلفويل مع نجل ترامب 

عقد اتفاقيات في مجالات متعددة


باشرت غيلفويل عملها فور وصولها، سواء في القضايا الجادة أو في خدمة المصالح العامة، بعد خمسة أيام فقط من وصولها، وقفت إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم خلال توقيع اليونان اتفاقية مع إكسون موبيل لبدء التنقيب عن الغاز الطبيعي شمال غرب كورفو، مستأنفة جهود اليونان في استغلال مواردها بعد توقف دام أكثر من أربعين عاما. 

رحبت السفيرة بالاتفاقية، واعتبرتها جزءا من جهود إدارة ترامب لتعزيز مصالح الولايات المتحدة في مجال الطاقة، قائلة: "أمريكا تجري عمليات التنقيب في البحر اليوناني مجددا". 

وفي الوقت نفسه، منحت اليونان شركة شيفرون عقد إيجار جديد على امتداد قاع البحر بين كريت وشبه جزيرة بيلوبونيز، كما أبرمت واشنطن وأثينا اتفاقية تعاون في مجالات المعدات العسكرية والذكاء الاصطناعي.


بعد عشرة أيام، وقفت غيلفويل بين رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للإعلان عن اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر اليونان إلى أوكرانيا، بهدف تلبية احتياجات الطاقة الشتوية في أوكرانيا، ينقل جزء كبير من الغاز عبر المحيط الأطلسي بواسطة ناقلات يونانية، ثم يتدفق شمالًا عبر خطوط أنابيب إلى أوكرانيا. 

كيمبرلي غيلفويل مع نجل ترامب 

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات كانت قيد التحضير قبل وصول غيلفويل إلى أثينا، إلا أنها دفعت نحو الإعلان عنها خلال فترة ولايتها لتعزيز النفوذ الأمريكي.
 

وصف وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستيفرو، أسلوب عمل السفيرة قائلاً: "عادة ما تقدم نفسك وتلقي كلمات لطيفة، لكن السيدة غيلفويل لا تهتم بالكلام المعسول، بل بالأفعال"، مضيفا أن السفيرة غالبا ما تتواصل معه في منتصف الليل لإنجاز المهام، مؤكداً: "عندما نحتاج لإنهاء أمر ما، لا تلتزم بساعات العمل الرسمية".


تستقطب غيلفويل أيضا اهتمام الإعلام أينما حلت، فقد تصدرت غلاف مجلة فوغ اليونانية، وكانت مادة للسخرية في البداية، كونها المرأة التي تخلى عنها نجل الرئيس وحصلت على "جائزة تعويضية" حسب آراء البعض، ورغم اعتراض بعض المثقفين والمعارضين على أسلوبها الدبلوماسي، فقد غيرت وجهة نظر الكثيرين بفضل تصميمها وقوتها التي اكتسبتها من اتصالها المباشر بالمكتب البيضاوي.

على خطى ترامب 


وفي لقاءاتها مع رجال الأعمال والسياسيين، طبقت ما تعلمته من ترامب، إذ قالت: "إذا اشتريتم منا الغاز الطبيعي المسال، فسأدعوكم مجددا، وإذا لم تفعلوا، فسيتم شطب أسمائكم من قائمة المدعوين". 

وعلى الرغم من اعتراض بعض أعضاء المعارضة، استمر تأثيرها الكبير على الساحة اليونانية،  وقال وزير الصحة اليوناني ونائب رئيس الحزب المحافظ الحاكم، أدونيس جورجياديس، إن صفقات الطاقة أثبتت كفاءتها، وأضاف: "إذا نجحت هذه الصفقات، فما الفرق إن كانت ترتدي فستانا شفافا؟".


وعن دونالد ترامب الابن،  الذي تربطه حاليا علاقة بـ لبيتينا أندرسون، قالت غيلفويل في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز من مقر إقامتها الرسمي في أثينا: "أنا سعيدة لدون، وأتمنى له كل التوفيق".

كيمبرلي غيلفويل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة اليونان صفقات ضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الضرائب

تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. المالية تجيب

جانب من الاجتماع

محمد مجيد: البلاستيك التكنولوجي مفتاح الحفاظ على تنافسية الصناعة عالميًا

وزير التموين

جولة بمصنع المنيا.. وزير التموين: حريصون على تطوير صناعة السكر ورفع كفاءة التشغيل

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد