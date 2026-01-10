قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معركة رسوم ترامب الجمركية تصل ذروتها.. حكم حاسم من المحكمة العليا الأمريكية

معركة رسوم ترامب تصل ذروتها| حكم حاسم من المحكمة العليا الأمريكية.. تفاصيل
معركة رسوم ترامب تصل ذروتها| حكم حاسم من المحكمة العليا الأمريكية.. تفاصيل
ياسمين القصاص

تتجه الأنظار،  إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في الحكم على قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية بالغة الأهمية قد تتجاوز آثارها حدود السياسة التجارية، لتطال المشهدين المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة، وسط ترقب حذر من الأسواق ودوائر الأعمال.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي على صدور الحكم اليوم، فإن إدراج القضية ضمن جدول ما يعرف بـ "يوم إصدار الأحكام" في المحكمة العليا أثار موجة من التكهنات حول إمكانية الفصل فيها، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة التي تحظى بها من قبل الأسواق المالية ودوائر الأعمال في وول ستريت، وفقا لتقرير إخباري لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

محورا الخلاف القانوني

ويرتكز القرار المنتظر على محورين رئيسيين:

أولا: مدى أحقية الإدارة الأمريكية في استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض هذه الرسوم الجمركية.

ثانيا: في حال قضت المحكمة بعدم قانونية هذا الإجراء، ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستكون ملزمة برد الرسوم التي تم تحصيلها سابقًا من المستوردين.

ولم يستبعد التقرير صدور حكم وسطي، إذ تمتلك المحكمة صلاحية منح الإدارة سلطات محدودة بموجب القانون المذكور، مع الاكتفاء برد جزئي للرسوم، إلى جانب احتمالات أخرى للتعامل مع ملف يتسم بحساسية سياسية واقتصادية عالية.

وزارة الخزانة وتوقعات الحكم

وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه يتوقع صدور حكم "مختلط"، موضحا: "لا يوجد شك في قدرتنا على الاستمرار في تحصيل الرسوم الجمركية عند مستويات قريبة من الحالية من حيث إجمالي الإيرادات، لكن ما يظل محل شك، وهو أمر مؤسف للشعب الأمريكي، هو ما إذا كان الرئيس سيفقد مرونته في استخدام الرسوم كأداة للأمن القومي أو كورقة تفاوض".

وكان الرئيس ترامب قد لجأ، جزئيا، إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة باعتبار الرسوم إجراء طارئا يهدف إلى الحد من تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

تداعيات اقتصادية محتملة

من جانبه، قال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إنتراكتيف بروكرز» للسمسرة والاستشارات المالية، إن خسارة الإدارة للقضية ستترتب عليها آثار متعددة، مشيرا إلى أن الإدارة ستسعى إلى بدائل في حال حظر الرسوم، ومؤكدا أن الرئيس ترامب "مصمم على تمرير أجندته رغم الجدل المحتمل".

وأوضح توريس أن إلغاء الرسوم سيلحق ضررا بخطط إعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة، كما سيؤثر سلبا على الأوضاع المالية العامة ويرفع أسعار الفائدة، إلا أنه في المقابل سيكون إيجابيا لأرباح الشركات نتيجة انخفاض تكاليف المدخلات وزيادة سلاسة حركة التجارة.

البدائل المتاحة أمام الإدارة الأمريكية

وفي حال صدور حكم ضدها، تمتلك الإدارة الأمريكية، بحسب مسؤولين، عدة أدوات بديلة، من بينها اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1962 للإبقاء على معظم الرسوم الجمركية.

غير أن بيسنت حذر من أن أي التزام برد الرسوم قد يشكل عبئا إضافيا على جهود خفض العجز المالي، لافتا إلى أن الرسوم الجمركية وفرت نحو 195 مليار دولار في السنة المالية 2025، إضافة إلى 62 مليار دولار في السنة المالية 2026، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

رؤية المؤسسات المالية وتأثير الرسوم

من جهتها، رأت مؤسسة «مورجان ستانلي» للخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية أن هناك «مجالا واسعا لصدور قرار دقيق ومركب»، مشيرة إلى أن المحكمة قد تلجأ إلى تضييق نطاق الرسوم الحالية دون إلغائها بالكامل، أو تقييد استخدامها مستقبلا، في ظل تصاعد التركيز السياسي على قضايا القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

وعلى خلاف توقعات بعض المحللين، أظهرت البيانات المتاحة حتى الآن تأثيرا محدودا للرسوم الجمركية على معدلات التضخم، في وقت سجل فيه العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا، ليصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009، مدفوعا بانخفاض الواردات. 

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران في المنفى

نجل شاه إيران يحرض المتظاهرين للاستيلاء على مراكز المدن الإيرانية

نتنياهو

لوح بفك الارتباط العسكري مع واشنطن.. نتنياهو: سنعتمد على سلاح إسرائيلي خلال عقد

الاحتلال

الاحتلال يحاصر غزة.. أعداد كبيرة من خيام النازحين تطايرت

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد