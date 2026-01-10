فرنسا تدرس الانسحاب من حلف الناتو بسبب سياسات ترامب

قدمت النائبة كليمنس جيتي اقتراحاً لفرنسا بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واستشهدت عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، بتصرفات الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وتتهم جيتي الولايات المتحدة باختطاف الرئيس الفنزويلي، وتهديد جرينلاند، ودعم الإبادة الجماعية في فلسطين.

وحذرت من ان فرنسا قد تنسحب من حلف الناتو بسبب سياسات ترامب.

وأعلنت نائبة رئيس البرلمان الفرنسي، كليمنس جيتي، أنها قدمت اقتراحاً لانسحاب فرنسا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مُعللةً ذلك بسياسات دونالد ترامب الحالية.

وقد نقلت وكالة أنباء الأمم المتحدة (UNN) هذا الخبر استناداً إلى منشور لكليمنس جيتي على شبكة التواصل الاجتماعي "اكس".

كما أشارت جيتي، إلى أنه خلال ولاية ترامب الحالية، اختطفت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهددت جرينلاند بضمها بالقوة، و"دعمت الإبادة الجماعية" في فلسطين.

في الوقت نفسه، أضافت أن الولايات المتحدة في عهد ترامب "تقصف الناس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقالت: أكثر من أي وقت مضى، يبرز سؤال مشاركة فرنسا في حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري تقوده وتخدمه الولايات المتحدة. أقترح قراراً بشأن الانسحاب المزمع من حلف شمال الأطلسي، بدءاً بمسألة قيادته الموحدة.