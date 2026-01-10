قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تدرس الانسحاب من حلف الناتو بسبب سياسات ترامب

فرنسا قد تنسحي من الناتو
فرنسا قد تنسحي من الناتو
محمد على

قدمت النائبة كليمنس جيتي اقتراحاً لفرنسا بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واستشهدت عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، بتصرفات الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب. 

وتتهم جيتي الولايات المتحدة باختطاف الرئيس الفنزويلي، وتهديد جرينلاند، ودعم الإبادة الجماعية في فلسطين.

وحذرت من ان فرنسا قد تنسحب من حلف الناتو بسبب سياسات ترامب. 

وأعلنت نائبة رئيس البرلمان الفرنسي، كليمنس جيتي، أنها قدمت اقتراحاً لانسحاب فرنسا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مُعللةً ذلك بسياسات دونالد ترامب الحالية.

وقد نقلت وكالة أنباء الأمم المتحدة (UNN) هذا الخبر استناداً إلى منشور لكليمنس جيتي على شبكة التواصل الاجتماعي "اكس".

كما أشارت جيتي، إلى أنه خلال ولاية ترامب الحالية، اختطفت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهددت جرينلاند بضمها بالقوة، و"دعمت الإبادة الجماعية" في فلسطين.

في الوقت نفسه، أضافت أن الولايات المتحدة في عهد ترامب "تقصف الناس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقالت: أكثر من أي وقت مضى، يبرز سؤال مشاركة فرنسا في حلف شمال الأطلسي، وهو تحالف عسكري تقوده وتخدمه الولايات المتحدة. أقترح قراراً بشأن الانسحاب المزمع من حلف شمال الأطلسي، بدءاً بمسألة قيادته الموحدة.

كليمنس جيتي لفرنسا بالانسحاب حلف الناتو ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

الأردن وتركيا

الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا

الجيش السوري

الجيش السوري يعلن مستجدات «عملية حلب».. تثبيت السيطرة وملاحقة بؤر التوتر

الاحتلال

اعتداءات مستمرة.. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة بالقرب من حفارة بلبنان

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد