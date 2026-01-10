تشابمان: ترامب بين ضغط الناخبين ونتنياهو.. وواشنطن ترفض التورط في حرب شاملة بالشرق الأوسط

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقًا سياسيًا معقدًا يجعله غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، موضحة أن معظم قراراته تأتي بطابع مؤقت ولا تستند إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى.

الضربة الأمريكية

وأوضحت، خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضربة الأمريكية التي استهدفت إيران في يونيو الماضي تعكس هذا النهج، مؤكدة أن ترامب لا يرغب في إرسال قوات برية أو الانخراط في مواجهة عسكرية واسعة، خشية رد فعل الناخب الأمريكي، الذي قد يعاقب الحزب الجمهوري إذا تورطت الولايات المتحدة في حرب مفتوحة وغير محددة الأفق في الشرق الأوسط دفاعًا عن إسرائيل.

تفادي زعزعة الاستقرار

وأضافت تشابمان أن ترامب يجد نفسه عالقًا بين سعيه لإرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبين محاولته تفادي زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام. وأشارت إلى تصريحات مبعوثه للشرق الأوسط، توم باراك، في ديسمبر الماضي، التي أكد فيها أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في شن هجمات أو خوض حروب بالوكالة عن إسرائيل ضد أكثر من ملياري مسلم.

وأكدت أن هذه التصريحات تعكس إدراكًا أمريكيًا متزايدًا لتغير الحقائق على الأرض، وصعوبة الاستمرار في السياسات التقليدية، في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة.