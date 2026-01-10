قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين
وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
مصر تتقدم بالهدف الأول على كوت ديفوار بربع نهائي بطولة امم إفريقيا
أكبر طرح إسكان في 2026 .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
أخبار العالم

السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد

الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران
هاجر رزق

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بأن سلطات البلاد تدعو الناس إلى النزول إلى الشوارع في يوم 12 يناير للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.


إدانة الأعمال الإرهابية

وأضافت الهيئة: "يدعو مجلس تنسيق التنمية الإسلامية المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى الخروج في تجمعات عامة لإدانة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل".


 

وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات الاحتجاج ستبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يناير، الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بتوقيت موسكو في ساحة انقلاب في طهران.


 

و يذكر أن الاحتجاجات في إيران بدأت أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.


 

 وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. 


 

وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سلطات البلاد للاحتجاج الاضطرابات الأعمال الإرهابية الولايات المتحدة

