السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بأن سلطات البلاد تدعو الناس إلى النزول إلى الشوارع في يوم 12 يناير للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.



إدانة الأعمال الإرهابية

وأضافت الهيئة: "يدعو مجلس تنسيق التنمية الإسلامية المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى الخروج في تجمعات عامة لإدانة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل".





وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات الاحتجاج ستبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يناير، الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بتوقيت موسكو في ساحة انقلاب في طهران.





و يذكر أن الاحتجاجات في إيران بدأت أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.





وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.





وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.