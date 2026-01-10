طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد

أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم، اعتقال شخص يحمل جنسية أجنبية، بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح جهاز استخبارات حرس الثورة، في بيان رسمي، أن المتهم دخل الأراضي الإيرانية بطريقة سرية، وشرع في جمع معلومات ميدانية حساسة وتقييم الوضع الأمني، لا سيما ما يتعلق بما وصفه البيان بـ«الأنشطة الإرهابية التي ينفذها عملاء داخل البلاد».

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية، وخلال تفتيش أمتعة الموقوف والمخبأ الذي كان يستخدمه، عثرت على وثائق وأدلة قالت إنها تثبت تورطه المباشر في أنشطة تجسسية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، وجه وزير الخارجية التركي اتهامات مباشرة لجهاز «الموساد» بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات في إيران، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى دفع المنطقة نحو صراع أوسع.

وقال الوزير التركي، في تصريحات رسمية، إن «الموساد لا يخفي هذا الدور»، مشيرًا إلى ما وصفه بمحاولات تحريض علنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تويتر»، لدعوة الشعب الإيراني إلى الانتفاض ضد النظام.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الاتهامات بين أطراف عدة، بشأن دور الاستخبارات الأجنبية في الاضطرابات الداخلية التي تشهدها إيران، ما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد السياسي والأمني بالمنطقة.