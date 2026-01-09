محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية.. وقف الملاحة النهرية فى النيل وبحيرة ناصر.. والتنبيه على سائقى السيارات بتوخى الحذر

فور تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية نظراً لزيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية وإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد ، بالإضافة إلى متابعة المرافق العامة بواسطة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

فيما صرح مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا ، بأنه تم إيقاف بصورة تامة ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع من البواخر السياحية والعائمات النهرية والدهبيات والمراكب الشراعية بنطاق المحافظة سواء المسطح المائى لمجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر .

عاصفة ترابية

ولفت إلى أنه سيتم معاودة النشاط الملاحى مرة أخرى حال تحسن الأحوال الجوية ، فيما قامت إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة الصحراوية والزراعية بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، مع خفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.