محافظ أسوان يتابع افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو .. ووصول المساجد الجديدة إلى 63 مسجد حتى الآن..صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إفتتاح مسجد النصر بنجع هيكل التابع لإدارة البصيلية بحرى بمركز إدفو ، والمقام على مساحة 160 م2 ، وتم إجراء أعمال الصيانة الشاملة للمسجد الحكومى بتكلفة 600 ألف جنيه .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

افتتاح مساجد

وقد قام بإفتتاح المسجد الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، ورجب غلاب رئيس مجلس قروى القنان بإدفو ب بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة ، والذى أدى خطبة الجمعة ، والتى جاءت بعنوان " قيمة الوقت فى حياة الإنسان " .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 63 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .