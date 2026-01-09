أسوان.. افتتاح تطوير مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة.. صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إفتتاح مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة بنطاق حى شرق مدينة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائباً عن الدكتور حازم محمد وكيل الوزارة ، وأيضاً الشيخ عبد الله عرجون رئيس قسم المساجد ، ومحمد محمود نائب رئيس المدينة ، وبحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جهود متنوعة

وقد شهد المسجد الحكومى تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له على مساحة 215 م2 ، وبتكلفة وصلت إلى 900 ألف جنيه ، وخطبة الجمعة ، والتى جاءت بعنوان " قيمة الوقت فى حياة الإنسان " .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 64 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .