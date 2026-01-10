قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر الأولى أفريقيًا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025 الصادر عن Oxford Insights

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

جاءت مصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى لعام 2025 الصادر عن Oxford Insights، حيث تقدمت 14 مركزًا في المؤشر لتشغل المركز 51 عالميًا من بين 195 دولة، محققة 57.5 نقطة، مقارنة بالمركز 65 من بين 188 دولة محققة 55.6 نقطة فى عام 2024. كما جاءت مصر فى المرتبة الثالثة عربيًا، مقابل المركز السابع عربيًا فى العام الماضى.

وتصدرت مصر الترتيب العالمى فى محور قدرة السياسات (Policy Capacity) محققة 100 نقطة كاملة، مشاركة كلا من المملكة المتحدة و صربيا واستراليا، وهو المحور الذى يقيس قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات فعالة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بما يتوافق مع رؤية وطنية واضحة لتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعى لخدمة الدولة، إلى جانب تقييم مدى توافر الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية، ومستوى المشاركة فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما جاءت مصر فى المرتبة الأولى عربيًا فى محور المرونة (Resilience)، الذى يقيس قدرة الدولة على إدارة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن التوسع فى تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بما فى ذلك الاستعداد للتعامل مع المخاطر المحتملة التى قد تمس أمن المجتمع نتيجة التوسع فى برامج الذكاء الاصطناعى.

تعقيبا علي نتائج المؤشر اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التقدم يعكس نجاح الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى لخدمة المجتمع، من خلال وضع إطار متكامل من السياسات الداعمة للاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، وفى مقدمتها إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى مطلع عام 2025؛ مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى، وتطوير التطبيقات لتطويع هذه التقنيات لتحسين كفاءة الخدمات وتطوير القطاعات، وتعزيز إتاحة وجودة البيانات من خلال تنظيم تداولها وحوكمتها، وتوفير بنية تحتية متقدمة لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، إلى جانب بناء نظام بيئى داعم للابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وتعزيز استثمارات مؤسسات رأس المال المخاطر، فضلًا عن تنمية وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات الوطنية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أن من أبرز العوامل التى أسهمت فى تعزيز تقدم مصر فى المؤشر ما تحقق من جهود لتعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى هذا المجال، ودعم الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية، وكذلك ما تحقق من تطور وتوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية المتخصصة التى تنفذها الوزارة لمختلف الفئات العمرية، ولموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن تنظيم المسابقات المتخصصة، ودعم البحث العلمى والأفكار المبتكرة فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ وذلك بالإضافة إلى تفوق مصر فى مجال الأمن السيبرانى، وتصنيفها ضمن أفضل 12 دولة على مستوى العالم بحصولها على 100 نقطة كاملة فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، بما يدعم بناء منظومة ذكاء اصطناعى آمنة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى النجاحات التى حققها مركز الابتكار التطبيقى فى تطوير منظومات ذكية تخدم قطاعات حيوية، من بينها منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى، ومنظومة تحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضى عن بُعد.

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد حققت تقدمًا قدره 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، حيث ارتفعت من المركز 111 عالميًا فى عام 2019 إلى المركز 65 عالميًا فى عام 2024.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جيب

أخبار السيارات| جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وتحذيرات خطيرة لأصحاب رانجلر

سوبارو

غرامة 5000 دولار على سوبارو بسبب عيب خطير في سياراتها

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير.. آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها وتعويضات تيم كوك

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد