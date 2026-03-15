رئيس مدينة الغردقة يشهد ختام بطولة “دوري أبطال الغردقة” الثانية ويكرم الفرق الفائزة

شهد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، مساء أمس، فعاليات حفل ختام بطولة “دوري أبطال الغردقة” في نسختها الثانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدعم الأنشطة الرياضية للشباب وتشجيع المواهب بمختلف القطاعات.

وجرى تنظيم البطولة بواسطة فريق “الغردقة 24”، تحت رعاية شركة الأبطال للتطوير العمراني وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وبإدارة شركة تشامبيونز الرياضية المتخصصة في تنظيم البطولات.

وبدأ الحفل بعدد من الفقرات الفنية والغنائية التي قدمها أطفال المدينة، والتي أضفت أجواءً احتفالية مميزة على الفعالية، قبل انطلاق المباراة النهائية التي جمعت أفضل فريقين في البطولة وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة بلغت 32 فريقًا رياضيًا من مختلف الأكاديميات والأندية بمدينة الغردقة، حيث انطلقت منافساتها في الخامس من شهر رمضان المبارك، وهدفت إلى اكتشاف المواهب الكروية الواعدة وصقل مهاراتها في أجواء تنافسية.

وفي ختام الحفل، قام رئيس المدينة بتتويج الفريق الفائز بالبطولة وتسليم الجوائز والكؤوس للاعبين المتميزين من أبناء المدينة، تقديرًا لأدائهم وروحهم الرياضية.

وأشاد اللواء ياسر حماية بحسن تنظيم البطولة والمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها بشكل إيجابي.

كما أعرب عن أمله في استمرار البطولة خلال الأعوام المقبلة وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل المزيد من الفرق والفئات العمرية، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل مدينة الغردقة في مختلف المحافل الرياضية.