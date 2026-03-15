وفاة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول وتشييع جثمانه اليوم بالمقطم

خيمت حالة من الحزن بين أبناء مجمع كنائس القديس أثناسيوس الرسولي عقب إعلان نياحة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول، المعروف باسم ماكس ميشيل، رئيس أساقفة المجمع، بعد سنوات ارتبط اسمه خلالها بقيادة هذا الكيان الكنسي وخدمته.

وأعلنت الكنيسة أنه من المقرر أن تُقام مراسم جنازة الراحل في مقر الكنيسة بالمقطم، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بحضور عدد من رجال الدين وأبناء الكنيسة.

كما أعلنت الكنيسة أن العزاء سيقام مساء اليوم في قاعة الكنيسة، حيث يستقبل المعزون من الرجال والسيدات بدءًا من الساعة السابعة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا.

ومن المتوقع أن يشارك في مراسم الجنازة والعزاء عدد من الشخصيات الكنسية وأبناء كنيسته، لتقديم واجب العزاء وتوديع الراحل.

ويُذكر أن الأنبا مكسيموس يوحنا الأول شغل منصب رئيس أساقفة مجمع كنائس القديس أثناسيوس الرسولي لسنوات، حيث ارتبط اسمه بهذه الكنائس وخدمتها، وظل حاضرًا في نشاطها الرعوي والكنسي، تاركًا وراءه ذكرى لدى أبناء كنيسته ومحبيه.