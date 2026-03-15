المملكة المتحدة: ندرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها

قال وزير الدولة البريطاني للطاقة إيد ميليباند، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة تدرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها.

وأكد ميليباند - في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - ضرورة إعادة فتح الممر الملاحي العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ستعمل مع حلفائها لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف الوزير البريطاني: "هناك مجموعة من الأشياء التي يمكننا القيام بها، بما في ذلك توفير معدات الكشف عن الألغام ذاتية التشغيل.. وهذا الأمر ندرسه بالتأكيد".

تأتي هذه التصريحات بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة المتحدة ودولا أخرى على إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.