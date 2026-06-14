دول "بريكس" تتعهد بتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة

تعهدت دول مجموعة "بريكس" بتعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتكنولوجيا الزراعة.

وذكرت وزارة الزراعة الإندونيسية، أنه من المقرر تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والمراقبة الزراعية عبر الأقمار الصناعية بهدف بناء أنظمة زراعية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، بحسب تقارير محلية.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - بأن هذا الالتزام جرى صياغته في إعلان مشترك تم اعتماده خلال اجتماع وزراء زراعة دول "بريكس"، والذي عُقد تحت الرئاسة الهندية للمجموعة لعام 2026 في مدينة "إندور" خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري.

ووفقا للبيان، وافق أعضاء التكتل على توسيع نطاق التعاون في تكنولوجيا الثروة الحيوانية وصحة الحيوان ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى إدارة ما بعد الحصاد وأنظمة التخزين وسلاسل التبريد والحد من هدر الأغذية؛ وذلك لتعزيز الأمن الغذائي ورفع مستويات دخل المزارعين.

وجاء في البيان: "شجعت دول بريكس أيضا على توثيق التعاون في مجالات سلامة الأغذية، ومعايير وتدابير الصحة والصحة النباتية ".

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، اتفق أعضاء المجموعة على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة المقاومة للمناخ، والإيكولوجيا الزراعية والزراعة المتجددة".

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن إندونيسيا عقدت كذلك محادثات ثنائية مع كل من جنوب إفريقيا والهند على هامش الاجتماع الوزاري، لبحث سبل تعزيز التعاون في معايير جودة وسلامة الأغذية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق وبناء القدرات والزراعة الرقمية.