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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحديا ترامب.. بن غفير لـ نتنياهو: كن قويا وشجاعا لا تخف ولا تتراجع

نتنياهو وبن غفير
نتنياهو وبن غفير
محمود نوفل

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو الى ضرورة مواصلة حربه ضد حزب الله في لبنان حيث قال: سيدي رئيس الوزراء كن قويا وشجاعا لا تخف ولا تتراجع.

وفي وقت سابق ؛ جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعوته لرد عسكري "صارم" على هجمات حزب الله مطالبا بإطلاق صاروخ مقابل كل طائرة مسيرة تطلق من لبنان وبتكثيف ما وصفه بـ"الرد بالنار" على أي انتهاك.

كما دعا بن غفير إلى قتل "ألف" من مقاتلي حزب الله مقابل كل شعرة تُمس من جندي إسرائيلي في تصعيد جديد لخطاب التهديد بينما تبنى وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر دعوات مماثلة لتوسيع نطاق الضربات داخل لبنان.

ومنذ قليل ؛ نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن توقيع الاتفاق مع إيران يسير وفق الخطة لهذا اليوم رغم القصف الإسرائيلي لبيروت وتهديد طهران برد.

وقال ترامب: لا أدري لم قام نتنياهو بالهجوم على بيروت وقد أغضبني ذلك وقلت له إنه يفتقر إلى الحكمة.

فيما صرح ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3 و سأطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتابع ترامب: طلبت من نتنياهو عدم شن مزيد من الضربات في لبنان و أخبرت نتنياهو بغضبي من الهجوم على بيروت وأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير.

وأردف: إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسأصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران .و توقيع الاتفاق مع إيران سيكون عن بعد ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع.

وأكمل ترامب : سألت نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي تفعله في لبنان. فالهجوم الإسرائيلي على بيروت أدى إلى تأخير التوقيع لساعات والآن تم تحديد موعده بعد بضع ساعات.

نتنياهو بن غفير حزب الله لبنان ترامب

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