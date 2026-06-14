مانشستر يونايتد يراقب تطور الموهبة المغربية أيوب بوعدي

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتم بإمكانية التعاقد مع لاعب وسط ليل الفرنسي، ومنتخب المغرب أيوب بوعدي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (مانشستر إيفنينج نيوز/ البريطانية، اليوم/الأحد/، فقد تابع "الشياطين الحمر" تطور ومستوى بوعدي خلال الفترة الماضية، بعدما نال إشادات واسعة إثر أدائه المميز مع المنتخب المغربي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام البرازيل.

وفرض بوعدي سيطرته على خط الوسط في مواجهة ضمت لاعبين بارزين مثل كاسيميرو وبرونو فرنانديز؛ ما دفع العديد من الأندية إلى متابعة اللاعب عن كثب.

وأشارت التقارير، إلى أن أندية مثل آرسنال وليفربول الإنجليزيين تواصلت بالفعل مع ممثلي بوعدي لبحث إمكانية ضمه؛ ما يعني أن مانشستر يونايتد سيحتاج إلى التحرك بسرعة وفعالية إذا أراد حسم الصفقة.

وخاض اللاعب الشاب 42 مباراة بقميص ليل خلال موسم 2025-2026، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.