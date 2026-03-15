ناردين جرس لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نهائي لبطولة أسبوع الإسكواش للسيدات 2026

واصلت ناردين جرس، المصنفة اربعون عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة أسبوع الاسكواش للسيدات 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور نصف النهائي على منافستها جورجيا أدرلي ، المصنفة خمسة وعشرون عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 6-11، 8-11، 10- 12في مباراة استغرقت 36 دقيقة.



بهذا الفوز، تتأهل ناردين جرس إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه سابرينا صبحي ، المصنفة ثمانية عشر عالميًا، في لقاء حاسم يوم 15 مارس ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.



جدير بالذكر أن بطولة أسبوع الاسكواش للسيدات 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في كالغاري، كندا، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 31,250 دولارا أمريكيا، للسيدات.. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.