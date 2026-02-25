أحمد إسماعيل: الإسكواش ترسّخ مكانتها كلعبة دولية ذات متطلبات فنية وذهنية عالية

قال مدرب الاسكواش واللاعب السابق أحمد إسماعيل إن لعبة الاسكواش تشهد خلال الفترة الحالية مرحلة من التطور المتسارع، انعكست على طبيعة المنافسات ومستوى الإعداد الفني والبدني للاعبين على الساحة الدولية.

وأوضح أحمد إسماعيل، في تصريحات خاصة أن الاسكواش لم تعد تقتصر على كونها لعبة فردية تعتمد على المهارة واللياقة فقط، بل أصبحت رياضة متكاملة تتطلب وعيًا تكتيكيًا عاليًا، وقدرة ذهنية على اتخاذ القرار السريع، والتعامل مع ضغط المباريات، في ظل الإيقاع السريع الذي بات يميز المنافسات الحديثة.

وأشار إلى أن تنامي قوة البطولات الدولية، خاصة ضمن منافسات PSA World Tour، أسهم في رفع معايير الأداء، وفرض على اللاعبين والمدربين أنماطًا جديدة من الإعداد، تعتمد على التحليل الفني الدقيق، والتخطيط طويل المدى، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية.

وأضاف أن مفهوم التدريب في الاسكواش شهد بدوره تحولًا واضحًا، حيث لم يعد يقتصر على الجوانب البدنية أو المهارية، بل امتد ليشمل الإعداد الذهني وبناء شخصية اللاعب، بما يمكنه من الاستمرارية والتكيف مع مستويات المنافسة المتقدمة.

وفي سياق متصل، تشهد اللعبة توسعًا ملحوظًا في قاعدة ممارسيها، مع تزايد اهتمام الأكاديميات والمؤسسات الرياضية بتطوير المواهب الناشئة، إلى جانب دخول دول جديدة إلى خريطة المنافسة، وهو ما عزز من حضور الاسكواش كلعبة دولية ذات انتشار متنامٍ.

ويُذكر أن أحمد إسماعيل خاض تجربة تنافسية طويلة كلاعب اسكواش، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى العمل في مجال التدريب، مستفيدًا من خبرته داخل الملعب ورؤيته لتطور اللعبة، في مسار يعكس التحولات التي يشهدها الاسكواش عالميًا من حيث الاحتراف والتنظيم وتنوع المدارس الفنية.