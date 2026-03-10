وزير الرياضة يستقبل اتحاد الإسكواش لبحث الإستعدادات للأولمبياد

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، آمنة الطرابلسي، واعضاء الاتحاد المصري للإسكواش، وذلك لبحث الإستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية، ودعم الابطال الرياضيين.

شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية دعم اللاعبين المصريين والعمل على تذليل كل العقبات لهم في المستقبل من اجل اعدادهم لمختلف البطولات القادمة ومنها "بطولة العالم للرجال والسيدات، بطولة العالم للشباب، وايضا دورة الالعاب الافريقية والتي تستضيفها مصر".

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نظام التأهل الجديد لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس، والذي تم الإعلان عنه، سيجعل هناك منافسة كبيرة بين اللاعبين من أجل التأهل وايضا المنافسة على ميدالية أولمبية، ويجب أن تحتفظ مصر بالريادة في سعيها نحو التتويج بالمنافسات الأولمبية.