الشيخ محمد بن زايد يحتفل بـيوم الطفل الإماراتي: سلامة وسعادة أطفالنا أولوية قصوى

احتفل محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة بـيوم الطفل الإماراتي، مؤكدًا أن رعاية الأطفال وضمان سلامتهم وسعادتهم تمثل أولوية قصوى للدولة.



وكتب بن زايد عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "في يوم الطفل الإماراتي، وفي عام الأسرة هذا، نؤكد مجددًا أن سلامة وسعادة ورفاهية جميع أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة تبقى على رأس أولوياتنا. وخلال هذه الأوقات الصعبة، أحثّ الأسر والمعلمين وجميع أفراد المجتمع على طمأنة أطفالنا بأنهم في أمان وحماية، وأنهم يعيشون في بلدٍ يُمكّنهم من النمو بثقة وأمل وطموح".



ويوافق الاحتفال بـيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، وهو التاريخ الذي شهد اعتماد قانون حقوق الطفل (وديمة) عام 2016، والذي يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية للأطفال، من بينها الحق في الحياة والبقاء، والحقوق الصحية والتعليمية، إضافة إلى الحماية الفكرية والاجتماعية.



ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، والعمل على توفير بيئة صحية وآمنة تدعم تنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة في دولة الإمارات.