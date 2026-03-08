محمد بن زايد وكير ستارمر يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق لاحتواء التصعيد

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتداعيات المتسارعة للتصعيد الإقليمي، إضافة إلى سبل تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.





وجاءت هذه المباحثات في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، حيث تناول الجانبان تأثير التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة على الاستقرار الإقليمي، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق الصراع. كما شدد الطرفان على ضرورة دعم مساعي التهدئة والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ أمن دول المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التصعيد.





وخلال الاتصال، جدد رئيس الوزراء البريطاني تأكيد تضامن بلاده مع دولة الإمارات، معرباً عن إدانة المملكة المتحدة للهجمات التي استهدفت أراضيها وعدداً من الدول في المنطقة، ومشدداً على دعم بريطانيا لكل ما من شأنه حماية أمن الإمارات واستقرارها. كما أكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.





من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود الهادفة إلى خفض التوترات. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على الخيارات العسكرية.





كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في ملفات الأمن والدفاع والاقتصاد. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وتأتي هذه الاتصالات في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة في ظل تصاعد التوترات، حيث تسعى العديد من الدول إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني لاحتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.