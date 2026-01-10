القارئ الخاشع .. برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ أحمد عامر

كرم برنامج دولة التلاوة في حلقة اليوم، القارئ الراحل الشيخ أحمد عامر، الذي كان يعيش القرآن وليس مجرد قارئ له.

ونشر برنامج دولة التلاوة، تقرير عن قصة حياة القارئ الشيخ أحمد عامر، حيث ولد في عام 1927 في قرية العساكرة بمحافظة الشرقية وكان القرآن رفيقه وحفظ القرآن كاملا في عمر تسع سنوات بقلبه وعقله وروحه، وبدأ رحلته مع دراسة القراءات السبع.

وبدأ صوت الشيخ أحمد عامر، يلفت نظر أهالي قريته وذاع صيته ونجح في الإذاعة وسجل الشيخ احمد عامر تلاوات ما زالت حية حتى اليوم.

تميز بأسلوب مميز يجمع بين عذوبة النغم وقوة الأداء ولذلك لقبوه بالقارئ الخاشع.