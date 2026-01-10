دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة

ودّع المتسابق عمر علي عوض، برنامج "دولة التلاوة"، في الحلقة السابعة عشرة؛ بعد حصوله على 268 درجة، وهي أقل الدرجات بين المتسابقين، مع فرصة للبقاء عبر تصويت الجمهور.

وتأهل للجولة التالية كلا من محمد أحمد حسن عبد الحليم بـ 272 درجة وخالد عطية بـ 269 درجة.

وقالت الإعلامية إية عبد الرحمن لعمر: إنه مثال للطفل المصري الماهر في التلاوة، وأن الجهات المعنية قد تستعين به مستقبلاً.

برنامج “دولة التلاوة”

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت.

ويشارك في البرنامج نخبة من كبار العلماء والقراء، وتبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 3.5 مليون جنيه، مع تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتهم وإمامة التراويح في رمضان.