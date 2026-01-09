قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بيطرى أسوان: قوافل مجانية داخل 91 قرية وتحصين 723 ألف حيوان وطائر خلال 2025

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود المبذولة والإنجازات التى تحققت بمختلف قطاعات العمل داخل مديرية الطب البيطرى خلال عام 2025 .

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود المتميزة التى قامت بها الفرق المختلفة بالمديرية ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية مواصلة الأعمال على نفس المستوى من الأداء وتسخير كافة الإمكانيات لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية ، خاصة فى القرى والمناطق النائية تحقيقاً لأهداف التنمية الريفية وإستراتيجية " الصحة الواحدة " التى تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معاً .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعه مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجحت المديرية على مدار عام فى مجال أعمال الوقاية البيطرية فى تحصين 435 ألف و 122 رأس من الحيوانات المختلفة ضد الحمى العلاقية وجدرى الأغنام ، وكذا تحصين 287 ألف و 500 طائر ، وفى مجال أعمال الترصد الوبائى حيث تم زيارة 2907 موقع ، مع مناظرة 35 ألف و 551 حيوان وطائر .

جهود متنوعة 

ولفت جمعه مكى إلى أن أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم حيث تم ذبح 37 ألف و 200 من رؤوس الأبقار والجاموس والأغنام والجمال داخل 13 مجزر ، فيما تم المرور على محلات الجزارة والهايبر والسوبر ماركت حيث تم ضبط 12.267.1 كجم لحوم ، منها 10.300 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و 1.967.1 كجم مخالفة للإشتراطات الصحية.

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أنه فى مجال أعمال الرعاية والعلاج البيطرى تم إجراء الكشف والفحوصات لـ 36 ألف و 444 حالة بالوحدات البيطرية ، فضلاً عن تنفيذ قوافل مجانية داخل 91 قرية ، وإستهدفت إجراء الكشف الطبى على 18 ألف و 811 حالة ، علاوة على تنفيذ الرعاية التناسلية لـ 3946 حالة ، وفى مجال التلقيح الصناعى تم تلقيح 7545 حالة ما بين أبقار وجاموس .

وأوضح بأنه فى مجال أعمال الإرشاد البيطرى تم تنفيذ 1300 ندوة ولقاء وأفلام توضيحية ، وفى مجال أعمال الصحة العامة والأمراض المشتركة ، فقد تم فحص 6100 حيوان من خلال الإختبارات المعملية ، وتنفيذ التحصينات لـ 2333 حيوان ، وفى مجال التأمين على الماشية تم التأمين لـ 29 ألف و 268 حيوان ما بين عجول تسمين وتربية وإناث من الأبقار والجاموس ، وفى مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم 9795 حيوان ، وإصدار 11 ألف و 635 بطاقة .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

سوريا

سوريا .. رصد تواجد قوات تتبع لتنظيم "pkk" الإرهابي بحي الشيخ مقصود

وزير الدفاع السعودي

أول تعليق من السعودية على قرار إنتقالي اليمن بحل نفسه

اليمن

اليمن ..إنهاء حظر التجول في عدن وعودة حركة المواطنين إلى طبيعتها

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد