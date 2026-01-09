طب بيطرى أسوان: قوافل مجانية داخل 91 قرية وتحصين 723 ألف حيوان وطائر خلال 2025

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود المبذولة والإنجازات التى تحققت بمختلف قطاعات العمل داخل مديرية الطب البيطرى خلال عام 2025 .

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود المتميزة التى قامت بها الفرق المختلفة بالمديرية ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية مواصلة الأعمال على نفس المستوى من الأداء وتسخير كافة الإمكانيات لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية ، خاصة فى القرى والمناطق النائية تحقيقاً لأهداف التنمية الريفية وإستراتيجية " الصحة الواحدة " التى تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معاً .

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعه مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجحت المديرية على مدار عام فى مجال أعمال الوقاية البيطرية فى تحصين 435 ألف و 122 رأس من الحيوانات المختلفة ضد الحمى العلاقية وجدرى الأغنام ، وكذا تحصين 287 ألف و 500 طائر ، وفى مجال أعمال الترصد الوبائى حيث تم زيارة 2907 موقع ، مع مناظرة 35 ألف و 551 حيوان وطائر .

جهود متنوعة

ولفت جمعه مكى إلى أن أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم حيث تم ذبح 37 ألف و 200 من رؤوس الأبقار والجاموس والأغنام والجمال داخل 13 مجزر ، فيما تم المرور على محلات الجزارة والهايبر والسوبر ماركت حيث تم ضبط 12.267.1 كجم لحوم ، منها 10.300 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و 1.967.1 كجم مخالفة للإشتراطات الصحية.

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أنه فى مجال أعمال الرعاية والعلاج البيطرى تم إجراء الكشف والفحوصات لـ 36 ألف و 444 حالة بالوحدات البيطرية ، فضلاً عن تنفيذ قوافل مجانية داخل 91 قرية ، وإستهدفت إجراء الكشف الطبى على 18 ألف و 811 حالة ، علاوة على تنفيذ الرعاية التناسلية لـ 3946 حالة ، وفى مجال التلقيح الصناعى تم تلقيح 7545 حالة ما بين أبقار وجاموس .

وأوضح بأنه فى مجال أعمال الإرشاد البيطرى تم تنفيذ 1300 ندوة ولقاء وأفلام توضيحية ، وفى مجال أعمال الصحة العامة والأمراض المشتركة ، فقد تم فحص 6100 حيوان من خلال الإختبارات المعملية ، وتنفيذ التحصينات لـ 2333 حيوان ، وفى مجال التأمين على الماشية تم التأمين لـ 29 ألف و 268 حيوان ما بين عجول تسمين وتربية وإناث من الأبقار والجاموس ، وفى مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم 9795 حيوان ، وإصدار 11 ألف و 635 بطاقة .