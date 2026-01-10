أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تستهدف التهام باقي أراضي قطاع غزة بخلاف ما تسيطر عليه فعليا.

وأضاف حسن سلامة، في لقائه على قناة "الحياة"، أن كل العوائق موجودة من ناحية إسرائيل لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن نتنياهو لن يقدر على الإقدام على عملية عسكرية بدون الحصول على الضوء الأخضر قائلا "إسرائيل تتنفس هواءا أمريكيا".

وأكد أن مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف سيناريو التهجير للفلسطينيين من غزة، ولولا هذه الخطوط لرأينا عواقف كارثية أكبر بكثير مما نحن فيه الآن.

