كالاس: أوروبا مستعدة لتدريب الشرطة الفلسطينية ودعم غزة

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك بعثة شرطة قادرة على تدريب الشرطة الفلسطينية، وقد قام بذلك سابقًا، مشيرة إلى مناقشة إمكانية القيام بهذه الخطوة بالتعاون مع مصر.

تحقيق الاستقرار في غزة

وشددت كالاس في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية على أن عملية تحقيق الاستقرار في غزة يجب أن تكون مملوكة للفلسطينيين وتقاد من قبلهم، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، وضرورة أن تكون هناك ملكية فلسطينية للعملية السياسية سواء في الضفة الغربية أو غزة؛ كما أكدت على أهمية بقاء معبر رفح مفتوحًا في الاتجاهين.

وأعربت عن عدم رضا الاتحاد الأوروبي عن قرار السلطات الإسرائيلية بعدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية لتوزيع المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن أوروبا لا توافق على جميع الخطوات التي تقوم بها إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو الهجمات في لبنان، ولا تدعم تهجير السكان أو احتلال الأراضي بما يخالف القانون الدولي.

الدور المحوري لمصر

وأشارت كالاس إلى الدور المحوري لمصر كشريك مهم للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، سواء في السودان أو اليمن أو سوريا أو غزة، مؤكدة أن القاهرة تلعب دورًا دبلوماسيًا بالغ الأهمية.

وأضافت أن أوروبا والولايات المتحدة تعملان من أجل تحقيق السلام، لكن تحقيقه يتطلب طرفين، مشيرة إلى أن روسيا لا تبدو ملتزمة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، مما يجعل الأمر يعتمد على جهود الدول الأخرى.