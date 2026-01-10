قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
توك شو

المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر

كايا كالاس
كايا كالاس
محمد البدوي

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن العالم يمر بحالة شديدة من الاضطراب، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، ما يجعل النقاشات حول سياسات الأمن والدفاع بالغة الأهمية في الوقت الراهن.

الأمن البحري في البحر الأحمر

وأوضحت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، أن المصالح المشتركة، وعلى رأسها الأمن البحري في البحر الأحمر، تؤثر على جميع الأطراف، لافتة إلى أن قواعد التجارة العالمية تنعكس آثارها على أوروبا بقدر ما تؤثر على دول المنطقة، مما يدفع الجانبين للبحث عن مجالات أوسع للتعاون المشترك.

المسارات الدبلوماسية المختلفة

وأشادت كالاس بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المسارات الدبلوماسية المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في السودان وغزة ولبنان وسوريا واليمن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع القاهرة انطلاقًا من قناعة بأن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع.

الأمن والدفاع المفوضية الأوروبية كايا كالاس أوروبا

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

