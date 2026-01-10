المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن العالم يمر بحالة شديدة من الاضطراب، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، ما يجعل النقاشات حول سياسات الأمن والدفاع بالغة الأهمية في الوقت الراهن.

الأمن البحري في البحر الأحمر

وأوضحت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، أن المصالح المشتركة، وعلى رأسها الأمن البحري في البحر الأحمر، تؤثر على جميع الأطراف، لافتة إلى أن قواعد التجارة العالمية تنعكس آثارها على أوروبا بقدر ما تؤثر على دول المنطقة، مما يدفع الجانبين للبحث عن مجالات أوسع للتعاون المشترك.

المسارات الدبلوماسية المختلفة

وأشادت كالاس بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المسارات الدبلوماسية المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في السودان وغزة ولبنان وسوريا واليمن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع القاهرة انطلاقًا من قناعة بأن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع.