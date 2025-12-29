المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن المناقشات الأخيرة بشأن الحرب في أوكرانيا أحرزت تقدمًا ملموسًا، مُشددة على ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية لكييف منذ البداية.

وذكرت فون دير لاين، في منشور على منصة "إكس"، أن هذا التقدم جاء عقب مكالمة هاتفية جمعتها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من القادة الأوروبيين، مؤكدة أن أوروبا مستعدة لمواصلة العمل مع أوكرانيا والشركاء الأمريكيين لتعزيز هذا المسار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، في إطار مساعٍ لوضع خطة لإنهاء الحرب، غير أن مكالمة هاتفية سبقت اللقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهرت استمرار عقبات تعترض طريق التوصل إلى سلام شامل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في تخفيف صياغة المقترح الأمريكي الذي ينص على انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة دونباس شرقي البلاد، وهو مطلب روسي يعني التنازل عن أراضٍ لا تزال تحت سيطرة كييف.

ويأتي اجتماع فلوريدا بعد يوم من غارات روسية مكثفة على كييف ومناطق أخرى، شملت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في أجزاء من العاصمة. واعتبر زيلينسكي أن هذه الهجمات تمثل ردًا روسيًا على جهود السلام الجارية بوساطة أمريكية، في حين قال ترامب إنه يعتقد بجدية الطرفين في السعي إلى السلام، مؤكدًا أن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية.