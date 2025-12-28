ترامب يستقبل زيلينكسي لمناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا

استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الأوكراني، زيلينكسي، في ولاية فلوريدا، لمناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فلوريدا، سعياً للتوصل إلى اتفاق يُنهي الغزو الروسي المستمر منذ نحو أربع سنوات.

وصرح زيلينسكي، بأنه سيُناقش مع ترمب قضايا حساسة، من بينها مستقبل منطقة دونباس شرقي أوكرانيا ومحطة زابوروجيا النووية.

الزعيم الأوكراني قال إنه يعتزم تحسين اتفاقيات كييف مع الولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن، وربما في أقرب وقت ممكن خلال محادثات اليوم، في حين أن خطة السلام الشاملة المكونة من 20 بنداً ستتطلب حينها مساهمة من روسيا وأوروبا.