زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأحد/ إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث من المنتظر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم، أنه من المقرر أن تبدأ المحادثات الثنائية مساء اليوم في مقر إقامة ترامب الخاص، مارالاجو، في فلوريدا.



ويضم الوفد الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، ووزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف، ورئيس أركان القوات المسلحة أندري هناتوف، ومستشار مكتب الرئاسة أولكسندر بيفز، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا.



أما عن الجانب الأمريكي، فبالإضافة إلى ترامب، سيشارك في المحادثات مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وكبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنر، ومسؤولون آخرون.



وبحسب التقارير، سيناقش زيلينسكي مع ترامب قضايا إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية، والتعاون الاقتصادي.



ووفقًا للرئيس الأوكراني، سيثير خلال لقائه مع ترامب، على وجه الخصوص، جميع القضايا الخلافية في خطة السلام المكونة من 20 بندًا، وكان زيلينسكي قد أشار سابقًا إلى أن هذه القضايا تتعلق بالأراضي وإدارة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

