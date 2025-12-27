زيلينسكي: أنا منفتح على الحوار مع المجتمع الأوكراني لو لم تعجبني مقترحات محادثات السلام

قال رئيس أوكرانيا، زيلينسكي، إنه منفتح على الحوار مع المجتمع الأوكراني إذا لم تعجبه مقترحات محادثات السلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم السبت كيف أن بلاده وروسيا قد تقاسمتا "الدم والحياة والموت" في حرب أوكرانيا، وذلك في معرض تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالعام الجديد.

أرسلت كوريا الشمالية بأمر من الزعيم الوري آلاف الجنود للقتال إلى جانب موسكو، وفقًا لوكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، في الوقت الذي تمضي فيه روسيا قدمًا في حربها مع أوكرانيا المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وفي الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال كيم :إن عام 2025 كان "عاماً ذا مغزى حقيقي" للتحالف الثنائي الذي تم توطيده من خلال "تقاسم الدم والحياة والموت في نفس الخندق".