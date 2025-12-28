ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع الرئيس بوتين قبل لقائي بزيلينسكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه المقرر مع فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد.





وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس بوتين من روسيا قبل لقائي في الساعة 1:00 مساء اليوم مع الرئيس زيلينسكي من أوكرانيا".





وأضاف ترامب في منشوره: "سيعقد الاجتماع في غرفة الطعام الرئيسية في مار-أ-لاغو. الصحافة مدعوة. شكرا لاهتمامكم بالأمر!".





وعشية لقاءه بالرئيس الأمريكي، اتهم فلاديمير زيلينسكي الغرب بتقديم دعم مالي وعسكري غير كافٍ لبلاده، وكرر مناشدته للحصول على مزيد من التمويل، مشيرا إلى العجز المالي الذي تعانيه أوكرانيا، وداعيا شركاءه الغربيين إلى تسريع وتيرة الدعم.





كما أجرى زعيم نظام كييف مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، قبيل اللقاء المخطط له مع الرئيس ترامب في فلوريدا.



