انفجار جديد لبركان إتنا يعطل حركة الطيران في إيطاليا

شهدت جزيرة صقلية الإيطالية، مساء أمس السبت، ثورانا جديدا لبركان إتنا، أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الرماد البركاني في الأجواء، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير الجوي وتقييد حركة الطيران في المنطقة.

وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن النشاط الانفجاري في الفوهات العليا للبركان ازداد بشكل مفاجئ، متسببا في انبعاثات متواصلة من الرماد أثرت على مستوى الرؤية وفرضت مخاطر محتملة على سلامة الملاحة الجوية.

وعلى إثر ذلك، أصدر خبراء المراصد تحذيرا باللون الأحمر ضمن نظام إخطار الطيران (VONA)، المستخدم في حالات الخطر الناتج عن الرماد البركاني.

وأكدت وكالة الدفاع المدني الإيطالية أن فرق الرصد تتابع تطورات الوضع على مدار الساعة، مع مراقبة اتجاه الرياح تحسبا لامتداد سحب الرماد نحو مناطق مأهولة أو مسارات جوية رئيسية شرقي صقلية، في المقابل، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق تصاعد سحب رماد داكنة إلى ارتفاعات شاهقة، تتخللها إضاءة برتقالية ناجمة عن تدفق الحمم.

ويعد بركان إتنا، الذي يزيد ارتفاعه على 3300 متر فوق سطح البحر، الأكثر نشاطا في أوروبا، إذ يشهد ثورات متكررة بدرجات متفاوتة طوال العام، وتولي السلطات الإيطالية أهمية خاصة لمراقبته نظرا لقربه من تجمعات سكنية ومطارات دولية، أبرزها مطار كاتانيا.

وأشار معهد الجيوفيزياء والبراكين إلى استمرار التقييم العلمي لحجم الثوران الحالي وتداعياته، مؤكدا عدم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن، ورغم اعتياد سكان صقلية على النشاط البركاني الدوري، فإن مشاهد الرماد الكثيف أعادت التذكير بقوة الطبيعة وضرورة الجاهزية المستمرة لمواجهة تقلباتها المفاجئة.