دوري أبطال أفريقيا.. نهضة بركان يخطف فوزا مثيرا من ريفرز يونايتد ويعتلي صدارة مجموعة بيراميدز

انتزع فريق نهضة بركان المغربي فوزًا مثيرًا من ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدّم ريفرز يونايتد أولًا بعدما سجّل اللاعب مامادو كمارا هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37، قبل أن ينجح نهضة بركان في العودة للمباراة بهدف التعادل عبر يونس الكعبي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الثواني الأخيرة، منح منير شويعر الفريق المغربي هدف الفوز القاتل، ليقلب النتيجة ويحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار.

بهذا الانتصار، رفع نهضة بركان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يحتل بيراميدز الوصافة بـ3 نقاط من مباراة واحدة، ويتذيل كل من ريفرز يونايتد وباور ديناموز الترتيب بدون نقاط.

تشكيل نهضة بركان أمام ريفرز يونايتد

منير المحمدي – حمزة الموساوي – عبد الحق عسال – أسامة الحدادي – هيثم منعوت – مامادو لامين كامارا – أيوب خيري – ريان عابد – منير شويعر – أمين عزري – بول باسين.

كان نهضة بركان افتتح مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على باور ديناموز الزامبي برباعية نظيفة، فيما تلقى ريفرز يونايتد خسارة ثقيلة أمام بيراميدز حامل اللقب بنتيجة 4-0 في القاهرة.

ويواصل بطل المغرب الحفاظ على سجله القاري المميز في ملعبه، دون هزيمة للمباراة الـ52 على التوالي.

مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الكونفدرالية

ويحل بيراميدز ضيفًا على باور ديناموز في السادسة من مساء السبت على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.