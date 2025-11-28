قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل

أوركيد سامي

غادر النجم تامر حسني المستشفى، خلال الساعات الماضية؛ بعد تحسن حالته الصحية، وذلك عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقرار حالة تامر حسني ومغادرته المستشفى:

 

وبحسب مصادر مقربة، فإن حالة تامر استقرت بشكل كبير، ما سمح للأطباء بالسماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيقضي فترة نقاهة قصيرة، يلتزم خلالها بالراحة التامة، قبل أن يستأنف نشاطه الفني المقرر خلال الأسابيع المقبلة.

تامر حسني يشكر جمهوره على رسائل الدعم:

وأكدت المصادر أن تامر حسني يحرص على طمأنة جمهوره، موجّهًا لهم الشكر على رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها خلال فترة تواجده في المستشفى، مشيرًا إلى أن محبّة الجمهور كانت دافعًا مهمًا في سرعة تعافيه.

تامر حسني يستأنف جدول أعماله الفنية تدريجيا:

ومن المنتظر أن يستأنف تامر جدول أعماله الفني تدريجيًا بعد انتهاء فترة النقاهة، حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات والعمل على مشروعات فنية جديدة كان قد بدأ التحضير لها قبل أزمته الصحية.

ويواصل جمهور تامر حسني التعبير عن فرحتهم بتحسّن حالته، متمنين له عودة سريعة وقوية إلى الساحة الفنية.

