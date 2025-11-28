تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل

غادر النجم تامر حسني المستشفى، خلال الساعات الماضية؛ بعد تحسن حالته الصحية، وذلك عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقرار حالة تامر حسني ومغادرته المستشفى:

وبحسب مصادر مقربة، فإن حالة تامر استقرت بشكل كبير، ما سمح للأطباء بالسماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيقضي فترة نقاهة قصيرة، يلتزم خلالها بالراحة التامة، قبل أن يستأنف نشاطه الفني المقرر خلال الأسابيع المقبلة.

تامر حسني يشكر جمهوره على رسائل الدعم:

وأكدت المصادر أن تامر حسني يحرص على طمأنة جمهوره، موجّهًا لهم الشكر على رسائل الدعم والدعوات التي تلقاها خلال فترة تواجده في المستشفى، مشيرًا إلى أن محبّة الجمهور كانت دافعًا مهمًا في سرعة تعافيه.

تامر حسني يستأنف جدول أعماله الفنية تدريجيا:

ومن المنتظر أن يستأنف تامر جدول أعماله الفني تدريجيًا بعد انتهاء فترة النقاهة، حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات والعمل على مشروعات فنية جديدة كان قد بدأ التحضير لها قبل أزمته الصحية.

ويواصل جمهور تامر حسني التعبير عن فرحتهم بتحسّن حالته، متمنين له عودة سريعة وقوية إلى الساحة الفنية.