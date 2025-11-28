حملات نظافة مكبرة في أكتوبر الجديدة لضمان المظهر الحضاري المستمر

في مشهد يعكس التزاماً راسخاً بالحفاظ على جودة الحياة واستمرارية الخدمات الأساسية، لم تكن العطلات الرسمية حاجزاً أمام الأجهزة التنفيذية في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة أكتوبر الجديدة.

بينما ينعم الكثيرون بأوقات الراحة، تتواصل الجهود على قدم وساق من قبل إدارات النظافة والتجميل رئاسة م محمد حسين لضمان بقاء الوجه الحضاري للمدينة ناصعاً وجذاباً. هذا العمل الدؤوب يؤكد على فلسفة الإدارة الحديثة التي تضع راحة وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات على مدار الساعة وطوال أيام العام.

أكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز تأتي أهمية هذه الحملات من حقيقة أن العطلات تشهد غالباً زيادة في حركة السكان والزوار، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع معدلات توليد المخلفات في المتنزهات والشوارع الرئيسية والأحياء السكنية. ولضمان عدم تراكم النفايات أو تشوه المظهر العام، تقوم إدارة النظافة بحملات مكبرة و

تكثيف ورديات العمل: حيث يتم تفعيل نظام المناوبات وتوفير التعويضات المناسبة للعاملين لضمان التواجد البشري الكافي لتغطية كافة أنحاء المدينة.

استخدام معدات متطورة: نشر سيارات ومعدات النظافة الحديثة في الشوارع والميادين لسرعة التعامل مع أي تراكمات.

رفع الوعي المجتمعي: العمل بالتوازي مع الحملات الميدانية على حث السكان على التعاون والمشاركة في الحفاظ على النظافة العامة، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح هذه الجهود.

أضافت المهندسه امل ممدوح نائب رئيس الجهاز إن استمرارية العمل في قطاع حيوي كالنظافة خلال العطلات الرسمية هو مقياس لمدى احترافية وكفاءة إدارة المدينة. هذه الجهود لا تحافظ فقط على المظهر الجمالي والحضاري لأكتوبر الجديدة، بل تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة صحية وآمنة، مما يعزز من جودة الحياة وراحة القاطنين. إن الرسالة واضحة: الحفاظ على أكتوبر الجديدة مدينة نظيفة ومزدهرة هو التزام لا يتوقف أبداً.