الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
فن وثقافة

أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج

يارا أمين

علّق الفنان محمد إمام على الحريق الذي نشب في موقع تصوير مسلسله الجديد “الكينج” داخل ستوديو مصر، مؤكداً أن ما حدث هو قضاء وقدر، ومعبّرًا عن امتنانه لسلامة فريق العمل رغم حجم الخسائر.

حريق ستوديو مصر

وقال إمام إن الحريق طال مساحة كبيرة من الديكورات التي تم بناؤها بمستوى احترافي ضمن عملية إنتاج ضخمة يشرف عليها المنتج عبد الله أبو الفتوح، مع إبداع مهندس الديكور تامر إسماعيل وفريق من المتخصصين والعمال. 

ورغم ذلك، أشار إلى أن الأضرار البشرية كانت بسيطة، قائلاً إن “أهم حاجة إن الكل بخير”.

ووجّه الفنان شكره لوزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية على سرعة تدخلهم للسيطرة على النيران، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال.

كما خص بالشكر، المنتج محمد السيد وفريقه، الذين خاطروا بحياتهم أثناء محاولتهم إنقاذ المعدات والأجهزة وملابس التصوير من داخل موقع الحريق.

وأضاف إمام أنه تلقى اتصالات عديدة من نجوم الفن وأصدقائه للاطمئنان عليه وعلى فريق العمل، معربًا عن تقديره لكل من ساندهم في هذا الموقف الصعب.

ووصف ما حدث بأنه “اختبار في وقت صعب”، وأن فريق العمل سيواصل التصوير خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم.

وأكد أن عرض مسلسل “الكينج” مقرر في موسم رمضان 2026.

