عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

وقعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء برئاسة عبد المنعم الجمل، بجمهورية مصر العربية، مذكرة تعاون مع اتحاد نقابات عمال بلدية بكين، برئاسة تشانغ ليانغ (Zhang Liang) سكرتير لجنة الحزب ونائب رئيس اتحاد عمال بكين، بجمهورية الصين الشعبية.

حضر التوقيع من الجانب الصيني كلاً من: مو تشاو مدير مكتب اتحاد عمال بكين، تشانغ يوجينغ نائب رئيس نقابة عمال البناء في بكين، قو مين رئيس نقابة عمال الأجهزة والهيئات التابعة مباشرة للجنة بلدية بكين، سون جينتشون سكرتير لجنة الحزب ونائب رئيس اتحاد عمال حي هايديان في بكين، ويو ون جينغ نائب سكرتير لجنة الحزب، سكرتير لجنة الانضباط، ورئيس النقابة في شركة بكين التابعة للمكتب الثامن لشركة الإنشاءات الصينية (CSCEC).

ومن الجانب المصري كل من: عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري

محسن أش الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، محمد عبد الحليم سمارة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وعبد الناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط.

وشملت مذكرة التعاون بعض البنود من بينها:

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الودي والتبادل بين منظماتهما النقابية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وخدمة مصالح العمال في كلا البلدين.

يلتزم الطرفان بإنشاء آلية منتظمة للزيارات المتبادلة والحوار الثنائي خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بهدف تبادل الخبرات في العمل النقابي ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وتنظيم النقابات، وطرق التفاوض الجماعي.

تنظيم زيارات موضوعية ومتبادلة بين قادة النقابات.

عقد ورش عمل حول مهارات العمل النقابي والتفاوض الجماعي.

تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية لتعزيز التواصل بين العمال.

وفى نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.