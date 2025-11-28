قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال مصر والصين.. شراكة نقابية جديدة تُدشّن خمس سنوات من التعاون

شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين
شراكة نقابية جديدة بين عمال مصر وبلدية بكين
الديب أبوعلي

وقعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء برئاسة عبد المنعم الجمل، بجمهورية مصر العربية، مذكرة تعاون مع اتحاد نقابات عمال بلدية بكين، برئاسة تشانغ ليانغ (Zhang Liang) سكرتير لجنة الحزب ونائب رئيس اتحاد عمال بكين، بجمهورية الصين الشعبية.

حضر التوقيع من الجانب الصيني كلاً من: مو تشاو مدير مكتب اتحاد عمال بكين، تشانغ يوجينغ نائب رئيس نقابة عمال البناء في بكين، قو مين رئيس نقابة عمال الأجهزة والهيئات التابعة مباشرة للجنة بلدية بكين، سون جينتشون سكرتير لجنة الحزب ونائب رئيس اتحاد عمال حي هايديان في بكين، ويو ون جينغ نائب سكرتير لجنة الحزب، سكرتير لجنة الانضباط، ورئيس النقابة في شركة بكين التابعة للمكتب الثامن لشركة الإنشاءات الصينية (CSCEC).

ومن الجانب المصري كل من: عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري
محسن أش الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، محمد عبد الحليم سمارة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وعبد الناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط.

وشملت مذكرة التعاون بعض البنود من بينها:

  • اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الودي والتبادل بين منظماتهما النقابية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل النقابي وخدمة مصالح العمال في كلا البلدين.
  • يلتزم الطرفان بإنشاء آلية منتظمة للزيارات المتبادلة والحوار الثنائي خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بهدف تبادل الخبرات في العمل النقابي ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وتنظيم النقابات، وطرق التفاوض الجماعي.
  • تنظيم زيارات موضوعية ومتبادلة بين قادة النقابات.
  • عقد ورش عمل حول مهارات العمل النقابي والتفاوض الجماعي.
  • تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية لتعزيز التواصل بين العمال.

وفى نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب اتحاد نقابات عمال بلدية بكين صناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل عمال بلدية بكين جمهورية الصين الشعبية Zhang Liang النقابة العامة للعاملين بالزراعة اتحاد عمال حي هايديان في بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

أم مكة

حيثيات المحكمة تكشف سبب حكم الحبس مع الإيقاف للبلوجر أم مكة| تفاصيل

أم مكة

حساب بنكي ومبالغ مالية.. حيثيات المحكمة تكشف المستور في قضية البلوجر أم مكة

الشاب المتوفى

ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بقنا

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد