تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

بدأ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، بالتزامن مع تشغيل عناية القلب المتخصصة بطاقة 14 سريرا مجهزين وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الدقيقة داخل المحافظة وتوفير رعاية متقدمة دون الحاجة لتحويل المرضى إلى خارج الإقليم.

القصة الكاملة

ويأتي تشغيل الوحدة تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالتوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة داخل محافظات المرحلة الاولى ودعم قدرة المنشآت الطبية على تقديم رعاية متطورة للحالات الحرجة.

وأكد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر أن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح يمثل نقلة مهمة داخل الصعيد، مشيرا إلى نجاح الفريق الطبي في إجراء أول عملية قلب مفتوح داخل الوحدة الجديدة مع تماثل المريض للشفاء، وهو ما يثبت جاهزية المجمع لاستقبال الحالات المعقدة.

وأوضح شعبان أن تشغيل الوحدة جاء نتيجة عمل منظم بين إدارة الرعاية الثانوية والثالثة بالفرع، بقيادة الدكتور عرفة الهواري، والدكتورة أمل يوسف، بالتنسيق مع إدارة المجمع الطبي الدولي برئاسة الدكتور محمد العقبي، ومع رئيس قسم جراحات القلب والصدر الدكتور محمد عبد الباري.

وجاء نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالمجمع، بجهود الفريق الطبي الذي ضم الدكتور محمد عبد الباري استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، ودكتور محمد رأفت رستم أخصائي، والدكتور محمد السيد محمد عمر أخصائي، والدكتور محمد عبد المعطي أخصائي، والدكتور أبانوب بهاء طبيب مقيم.

وفي قسم التخدير شارك الدكتور أيمن عبد الخالق استشاري التخدير

مستر مكاري رزق فني التخدير.

ويعزز تشغيل الوحدة الجديدة، ونجاح أولى عملياتها قدرة المجمع الطبي الدولي على تقديم خدمات دقيقة عالية المستوى داخل الأقصر، ودعم خطة التطوير الصحي التي يشهدها الفرع خلال الفترة الحالية.