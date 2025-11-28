رئيس مياه الأقصر يبحث تعزيز إجراءات السلامة ويراجع موقف المشروعات

عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماعًا موسعا مع مسئولي إدارة السلامة والصحة المهنية، لمتابعة أعمال الغطس والتطهير داخل مآخذ المحطات على مستوى الإدارات الخارجية.



وشدّد رئيس الشركة على ضرورة التأكد من اتباع إجراءات السلامة خلال عمليات التطهير.



وأكد رئيس الشركة أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على كفاءة أعمال التنظيف، خاصة ما يتعلق ببقع الجاز أو الملوثات التي قد تهدد جودة المياه، مشيرًا إلى أن سرعة التدخل تضمن استمرار تشغيل المآخذ بكفاءة. كما وجّه الشكر لفريق الغطس والتطهير وجميع العاملين المجتهدين الذين يواصلون العمل لتعزيز استقرار الخدمة بالمحافظة.

في سياق متصل، عقد اللواء أحمد سعيد عرفة اجتماعًا آخر مع مديري قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، جرى خلاله استعراض الموقف الحالي لمحطات المياه وشبكات التوزيع داخل المحافظة. وشمل الاجتماع مناقشة المناطق الساخنة التي تشهد ضعفًا في ضخ المياه، مع بحث الحلول الدائمة لمعالجتها ضمن خطط التطوير.

واستعرض الاجتماع موقف الصرف الصحي من حيث جاهزية المحطات ونسب التغطية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على استمرار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.