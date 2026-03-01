قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة
صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة
رئيس برلمانية حماة الوطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم
وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي

جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١ مارس، عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي على هامش زيارة رئيس البنك الدولى إلى مصر.

تناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي والجهود المشتركة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الأخضر والتحول الرقمي.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم جهود التنمية، مشيداً بالتنسيق القائم بما يسهم في دعم أولويات الدول العربية التنموية داخل أروقة البنك، خاصة في ظل الظروف شديدة الصعوبة التي تمر بها المنطقة.

كما استعرض الوزير أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن التطلع إلى استمرار الشراكة البناءة مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة.

كما شدد وزير الخارجية على حرص مصر على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعزيز جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية، مؤكداً أهمية التنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لدعم مشاريع التنمية والإغاثة في القطاع بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أعرب ممثل البنك عن تقديره للتعاون الوثيق مع مصر، مشيدا بالدور الرائد الذى تقوم به الدولة المصرية لدعم الأمن والاستقرار، مؤكدا الحرص على دعم جهود التنمية فى مصر والمنطقة، والعمل على الدفع باولوياتها داخل البنك الدولي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية البنك الدولي هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

