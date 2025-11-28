ضمن جولته بمحافظة الأقصر.. وزير الشباب والرياضة يتفقد المرحلة الأولى من تطوير مركز شباب الاتحاد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقة الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر المرحلة الأولي من تطوير مركز شباب الاتحاد، يرافقه عدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير للمحافظة.

حيث تفقد وزير الشباب والرياضة المرحلة الأولي من عملية التطوير، كما تابع الخطوات التنفيذية للمشروع، وتفقد ايضا السور الجديد الذي تم انشاءه للمركز، بالاضافة الى تفقد الانشطة الشبابية والرياضية بالمركز.

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير مركز شباب الاتحاد يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التطوير تمثل خطوة مهمة نحو تحويل المركز إلى مساحة متكاملة تقدم خدمات نوعية لأهالي المنطقة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بسرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد، بما يضمن دخول المشروع حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن لخدمة أهالي المنطقة ورواد المركز. وأكد أن الوزارة تتابع تنفيذ جميع المشروعات ميدانياً لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الشباب وتوفير منشآت حديثة تليق بهم.



ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب نظراً لدورها المهم في خدمة المجتمع، مشيداً بالدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات التطوير على أرض المحافظة.

أوضح أن مركز شباب الاتحاد يعد أحد أهم الصروح الشبابية التي يجري العمل على تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الأهالي والشباب.