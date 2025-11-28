محافظ الإسماعيلية: إعانة عاجلة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ عدة فتيات مصرف

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بصرف إعانة عاجلة، قدرها ٥٠ ألف جنيها، لأسرة المواطن حسن أحمد حسن محمد، (حسن الجزار) الذي لقي مصرعه أثناء إنقاذه لعدد من الفتيات بعد سقوط سيارة كانوا داخلها في أحد المصارف بمحافظة الإسماعيلية، تقديرًا لشجاعته ودوره الإنساني البطولي.

ووجّه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة اوجه الدعم النفسي والاجتماعي لأسرة المتوفي وبناته إلى جانب متابعة احتياجات الأسرة بشكل مستمر من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وكذلك وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمتابعة بناته الأربع والاطمئنان على انتظامهن الدراسي، وتقديم كل سبل الدعم لهن، عقب انتهاء الاسرة من اجراءات الدفن والعزاء بموطنه بمحافظة المنوفية.

وأكد المحافظ أن ما قام به المتوفى يُعد نموذجًا مشرفًا للتضحية والفداء، وأن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم أسرته وتوفير حياة كريمة لأطفاله.