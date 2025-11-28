قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بيراميدز يشيد بدعم الأهلي ويعلن التعبئة القانونية الكاملة لحماية رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
حمزة شعيب

أصدر نادي بيراميدز، بيانا إعلاميا، بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، مثمنا فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب.

وشدد النادي على أهمية رمضان صبحي بوصفه أحد أفراد منظومة بيراميدز، وأنه مستمر منذ اللحظة الأولى في الدعم القانوني للاعب.

بيان بيراميدز بشأن رمضان صبحي

يثمن نادي بيراميدز البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص دعمه للاعبنا رمضان صبحي، ويتوجه بعظيم شكره لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعمهم للاعبنا، ويرحب بانضمام الفريق القانوني للنادي الأهلي لفريق الدفاع؛ لما يمثله ذلك من إضافة ثمينة لجهود النادي لمساندة اللاعب.

ويشدد النادي على أن رمضان صبحي هو فرد مهم من أفراد منظومة وعائلة نادي بيراميدز، والفريق القانوني للنادي بالكامل يعكف منذ اليوم الأول للأزمة وبالتنسيق مع محامي النادي الدولي على دراسة وبحث كل سبل الدعم القانوني وتسخير كل إمكانيات النادي اللازمة لدعم رمضان صبحي، وذلك استكمالا من النادي لدعمه المستمر للاعب على كل المستويات.

وفي هذا السياق، يناشد نادي بيراميدز كافة المؤسسات الرياضية بالدولة إلى الوقوف بجانب لاعبنا رمضان صبحي ودعمه في محنته؛ تقديراً لموهبته ولمكانته وتاريخه الكبير في تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية والقارية، ويدعو النادي إلى تنسيق الجهود بين جميع الخبراء القانونيين المعنيين؛ لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة في تقديم الدعم اللازم للاعب في محنته.

ويهيب نادي بيراميدز بجميع المهتمين بالشأن الرياضي وجماهير الكرة المصرية والعربية إلى احترام خصوصية اللاعب وحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القوانين واللوائح الرياضية دون استباق أحكام أو قرارات أو تداول غير قانوني للوقائع.

أمّا فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء المصري؛ فيود النادي التأكيد على ثقته الكاملة واحترامه الكبير لأحكام وقرارات القضاء المصري الذي قرر حجز القضية للحكم لجلسة 30 ديسمبر القادم.

بيراميدز رمضان صبحي الأهلي

