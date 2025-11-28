الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر وخلال الساعات القليلة المقبلة، متضمنا بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس مصر.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد بشأن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 29 نوفمبر 2025، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، وليلاً معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، على أغلب الأنحاء.



4 ظواهر جوية تضرب البلاد

وعن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن يشهد الطقس غدا تكوُّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



سقوط أمطار ونشاط رياح

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على مناطق من حلايب شلاتين على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



ظهور السحب المنخفضة

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من( 1.5 : 2.25 ) متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من ( 1 : 1.75) متر والرياح السطحية شمالية غربية.



الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا السبت 29 نوفمبر 2025:

الطقس في القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 27 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 18 درجة