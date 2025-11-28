قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

مرت 30 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الدقائق الماضية هجمات متبادلة بين الفريقن وإضاعة أكثر من فرصة للتسجيل، أبرزها كرة زيزو التي ارتطمت في القائم الأيسر لحارس فريق الجيش الملكي المغربي، وتصدى مصطفى شوبير لأكثر من فرصة محققة للتسجيل من أمام لاعبي الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سوف يخوض مباراة الجيش الملكي المغربي، والتي تقام على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباربات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الجيش الملكي المغربي

أعلن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس باش – مروان لوداني – ميندي – تو كارنيرو

خط الوسط: زين الدين دراك – محمد ربيع حريمات

خط الهجوم: أحمد حمودان – عبد الفتاح حمدون.

تاريخ مواجهة الفريقين

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعات الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواجه الاهلي طوال تاريخه عددا كبيرا من الاندية المغربية

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب مع اندية مغربية ضد كل من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مروة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كل من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.

النادي الأهلي الأهلي الجيش الملكي المغربي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

اسعار اللحوم اليوم

متوفرة ومستقرة.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ومنافذ الزراعة ووطنية

مبادرة إحياء البتلو

يستهدف شباب الخريجين والمرأة.. طريقة التقديم على مبادرة إحياء البتلو لدعم الثروة الحيوانية

وظائف مصر للطيران

قدم الآن.. رابط وشروط وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد