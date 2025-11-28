دوري أبطال إفريقيا| خالد مرتجي يؤازر الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي

وصل المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، منذ قليل إلى مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة الرباط، وذلك لمؤازرة الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

والتقى مرتجي مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي، واطمأن منه على كافة الترتيبات قبل مواجهة فريق الجيش الملكي، ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام الجيش الملكي في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب مولاي الحسن.

الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي

يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي مباشرة من ملعب مولاي الحسن إلى مطار الرباط عقب انتهاء المباراة، استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وواجه الأهلي طوال تاريخه عددا كبيرا من الأندية المغربية

-الأهلي لعب ضد أندية المغرب 30 مباراة.

-الأهلي لعب مع اندية مغربية ضد كل من: "الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، الدفاع الحسني الجديدي، نهضة بركان، المغرب التطواني".

-فاز الأهلي 12 مرة وتعادل 10 مرات وهزم في 8 مباريات.

-الأهلي التقى مع الجيش الملكي مروة واحدة من قبل.

-مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي الوحيدة، كانت في بطولة السوبر الأفريقي لموسم 2005-06، والتقى وقتها الفريقان في لقاء أقيم يوم 24 فبراير 2006.

-لعب الفريقان لمدة 120 دقيقة وفشلا في تسجيل أي هدف وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

-اتجهت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 4-2 وتوج بلقب السوبر.

-سجل للأهلي وقتها كل من: "عماد النحاس، أسامة حسني، شادي محمد، وإسلام الشاطر.