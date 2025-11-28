قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
للعام85 بلا انقطاع.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد |صور
شركة تسويق تقدم عرضا لشركة الكرة بالأهلي لإقامة معسكر خارجي للفريق

يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تقديم إحدى شركات التسويق عرضًا للأهلي يخص معسكر الفريق.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خاص.. أحد شركات التسويق قدمت لشركة الكرة في الأهلي عرضا لإقامة معسكر خارجي للفريق خلال فترة التوقف المقبلة والإدارة تناقش العرض مع توروب بعد لقاء الجيش الملكي”.

يعود الأهلي مساء اليوم الجمعة إلى مهمته القارية حين يواجه الجيش الملكي المغربي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الفوز على شبيبة القبائل

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانطلاقة المثالية التي حققها في الجولة الأولى، عقب الفوز العريض الذي سجله على شبيبة القبائل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة السبت الماضي. 

وقدم الفريق الأحمر عرضًا هجوميًا قويًا أكد من خلاله جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب القاري الذي يسعى لاستعادته هذا الموسم.

خسارة الجيش الملكي

في المقابل، يدخل الجيش الملكي مواجهة اليوم وهو تحت ضغط تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، في مباراة لم ينجح خلالها الفريق المغربي في استغلال الفرص التي أُتيحت له، ليجد نفسه مطالبًا بردّ فعل قوي أمام حامل اللقب القاري.

تأتي المباراة في ظل تقارب مستويات المجموعة الثانية، حيث يسعى كل فريق لإعادة ترتيب موقعه مبكرًا قبل الدخول في مراحل الجدالات الحاسمة لاحقًا. 

ويعي الأهلي أن الفوز اليوم سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق التأهل، فيما يطمح الجيش الملكي إلى العودة للمنافسة وعدم الابتعاد مبكرًا عن دائرة الصراع.

القنوات الناقلة 

وتنقل المواجهة المنتظرة عبر قناة بي إن سبورت 1، التي تمتلك حقوق بث البطولة، لتتيح للجماهير العربية والمصرية متابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

