القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الجمعة، في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز في لقاء الجولة الأولي على شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة يوم السبت الماضي

بينما خسر الجيش الملكي في مباراة الجولة الأولي أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، مع الجيش الملكي وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي والجيش الملكي، على قناة بي إن سبورت 1.